A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (8), para atender uma ocorrência de tentativa de roubo a uma loja Gazin, em Cruzeiro do Sul.

As câmeras de segurança registraram a ação do grupo de criminosos, que ao perceber a chegada da polícia fugiram.

O grupo deixou no local o alicate usado para quebrar os cadeados e os demais objetos usados na tentativa de furto. Os registros de furtos a lojas no centro de Cruzeiro do Sul têm sido frequentes.

Na última sexta-feira (05), uma loja de motocicleta foi invadida por quatro homens, foram levados cerca de R$ 50 mil em objetos.