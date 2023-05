Vídeo: idoso é atropelado ao tentar atravessar avenida Dias Martins, em Rio Branco

Um idoso foi atropelado na noite desta segunda-feira, 8, por um carro enquanto tentava atravessar a avenida Dias Martins, em Rio Branco (AC). O homem, que aparenta ser uma pessoa em situação de rua, sofreu escoriações na região da boca e nas mãos. Segundo informações, o pedestre estava aparentemente embriagado no momento do acidente.

O veículo envolvido no atropelamento foi um Voyage, que trafegava pela via no momento do acidente. Ainda não se sabe quem é o motorista do carro ou quais as circunstâncias que levaram ao ocorrido. Segundo informações, o carro estaria sendo conduzido por um estudante de uma das faculdades aqui da região.

O idoso, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento médico.

Atualização!

Uma testemunha afirmou ao ContilNet que o idoso se jogou em cima do carro. O condutor do veículo corroborou a tese ao mostrar que o parachoque se encontra inteiro.