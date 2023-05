Na última semana, um vídeo repercutiu nas redes sociais em âmbito nacional em que, supostamente, um médico acreano se recusava a atender duas crianças com alergia. Esse caso foi registrado pela mãe dos garotos, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

No vídeo gravado com o celular, é possível ouvir a mulher dizendo que os filhos estariam com alergia, que não foi passado nenhum medicamento às crianças, e que o médico teria tentado a agredir por estar estressado enquanto trabalhava.

Em contrapartida, o médico se defende, dizendo que as crianças estavam com escabiose, doença de pele contagiosa que provoca muita coceira, causada por um ácaro minúsculo, popularmente conhecida como sarna.

“Ele não passou nem uma dipirona para os meus filhos”, disse a mãe no vídeo. Os representantes da categoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) já possuem conhecimento do caso e devem se reunir com o médico que aparece nas imagens para posterior pronunciamento.

VEJA VÍDEO: