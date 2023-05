Vídeo: MC Daniel compra mansão e chora ao lembrar de infância pobre

Não é de hoje que MC Daniel, namorado de Mel Maia, compartilha com seus fãs os momentos especiais de sua vida. E, mais uma vez, ele usou as redes sociais para mostrar uma nova conquista: a compra de uma mansão, avaliada em R$ 8 milhões, para sua família.

Bastante emocionado, o cantor surgiu nos stories do Instagram, dentro de uma van, sem dizer para onde estava indo: “Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tô indo pro local”, escreveu ele, mantendo segredo. Antes de revelar o seu destino, MC Daniel desabafou sobre as dificuldades que passou desde pequeno:

“É muito difícil, muito doloroso. Não ter dinheiro dói, ter vontade de comer uma comida e não poder dói, ser humilhado por sua roupa dói, ser desacreditado dói… Mas isso é fase, você vai passar, você vai superar”, declarou ele, antes de continuar:

“A vida inteira, todo mundo vai fazer de tudo pra você desistir, vão rir de você, vão tentar te fazer se sentir mal. E até quando você chegar, ainda vão continuar te atacando e tirando seu mérito. Mas essas pessoas você tem que usar como motivação. Nunca faça o que o inimigo espera de você…”, afirmou o cantor.

O namorado de Mel Maia ainda aproveitou a postagem para lembrar de familiares que já não estão ao seu lado, sem citar nomes: “Eu sei, eu sinto vocês o tempo todo. Eu sei que vocês tão orgulhosos. Queria que vocês estivessem aqui. O que me consola é pensar que vocês estão ao lado de Deus, guiando a gente. Tá tudo indo bem por aqui, a gente tá feliz hoje. Só queria agradecer por tudo”

Já dentro da mansão, MC Daniel comemorou pulando na piscina, bebendo champanhe e abraçando as pessoas que estavam ao seu lado. Na legenda, ele lembrou a infância pobre e as dificuldades: “Morava em um cômodo. Eu não tinha R$ 20 para ajudar a minha mãe, há 8 meses. Isso é inacreditável”, analisou ele.

E seguiu com seu desabafo, chorando bastante: “Acredita que acontece. Tudo é possível, ninguém vai despejar minha mãe nem mandar arrumar um teto. Eu vim do nada e no pior momento da minha vida, quando eu perdi até o que eu não tinha, ao invés de desistir, eu decidi acreditar”, desabafou.

Abraçado aos familiares, ele concluiu: “A casa é como se fosse uma coroação do que vocês me criaram. Essa é a maior alegria da minha vida, dar orgulho pra vocês. E, pra mim, isso basta. Se eu não tivesse nada e tivesse vocês, eu teria tudo”, emocionou-se.