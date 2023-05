Vídeo mostra briga e confusão no Mercado do Bosque; veja

Um vídeo que mostra uma briga generalizada na madrugada deste domingo (21) ganhou os grupos de Whatsapp no Acre. Nas imagens, é possível ver a briga entre dois homens nas dependências do Mercado do Bosque, em Rio Branco (AC).

As imagens mostram um homem, não identificado sendo contido por outras pessoas, para evitar uma briga maior, em seguida, aparece uma mulher que entra na confusão jogando uma cadeira. Ninguém sabe o que motivou a confusão, no entanto, o Mercado do Bosque é o lugar preferido do público jovem após festas nas baladas da capital.

Testemunhas que estiveram no local disseram que houve quebra de cadeiras. Após o ocorrido, teve o registro de boletim de ocorrência.

Com informações do ac24horas

