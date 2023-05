VÍDEO: Motorista de aplicativo é resgatado após sequestro relâmpago em Rio Branco

O motorista de aplicativo Igor passou momentos de tensão nesta quarta-feira (24) ao ser vitima de um sequestro relâmpago por criminosos quando ia realizar uma corrida pela plataforma 99 Taxi, em Rio Branco (AC).

Ele teve o celular, dinheiro e outros pertences levados além do carro que também foi levado pelos criminosos. Os documentos pessoais do motorista foram encontrados pela tarde desta quarta-feira (24) no ramal Santa Maria, no segundo distrito de Rio Branco, capital do Acre. O jovem foi sequestrado por volta das 08h da manhã desta quarta (13) na região do Segundo Distrito.

Nas redes sociais, os colegas de aplicativo e familiares iniciaram uma corrente pedindo a mobilização de todos os motoristas da região para que se juntassem às buscas na área do segundo distrito, onde o carro de Igor passou às 07h57 da manhã.

Já no inicio da noite desta quarta, o motorista foi libertado pelos criminosos em razão da mobilização de amigos e familiares, em razão do rosto de Igor ter sido capa de vários jornais locais. Ele foi encontrado na região da Vila Acre, segundo distrito.