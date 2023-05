Vídeo: Thales Bretas faz homenagem emocionante para Paulo Gustavo

Os dias 4 de maio não são mais os mesmos para Thales Bretas desde 2021, quando Paulo Gustavo faleceu de Covid-19. O médico, com quem o humorista teve dois filhos, Gael e Romeu, de 3 anos, fez uma homenagem emocionante ao ex-marido no Instagram. No texto, que foi acompanhado de um vídeo com vários momentos do casal, ele afirmou que vai tentar alterar o significado da data e falou sobre sua relação com o ator.

"Vou tentar ressignificar a data de hoje, que me pesa diariamente há 2 anos, quando um vírus revirou o mundo e levou meu marido, pai dos meus filhos, pra longe do nosso convívio diário. Ele foi um homem tão especial, que eu, nossa família e milhões de pessoas sofremos um luto coletivo. Sei que muitos sentem a falta dele todos os dias, e eu, sua ausência a cada minuto, tão forte como era a sua presença", começou ele. Em seguida, Thales descreveu seu sentimento desde a perda do seu amor: "A alegria virou silêncio. O companheirismo virou solidão. A responsabilidade de criar dois menininhos incríveis, antes compartilhada, ficou maior quando caiu só sobre os meus ombros. Tudo isso junto com um esvaziamento de tantos planos futuros! Um rascunho colorido e lindo, que escrevíamos juntos, voltou a ser uma folha em branco". O médico continuou seu relato: "No entanto, eu preciso reforçar em mim, mais uma vez, a gratidão por todo amor que vivemos! Por tudo que construímos juntos! Por ver nossos filhos crescendo fortes, saudáveis, inteligentes e amados! Me orgulho muito da pessoa que me tornei depois de tudo que vivi. Procurei a vida. Sigo rascunhando a minha folha em branco. E apesar de tantas adversidades, é preciso encontrar força e coragem pra continuar vivendo, sonhando e se reinventando". E concluiu: "É isso que desejo a todos que passam por situações parecidas com a minha: determinação pra seguir com fé porque a vida nunca é 100% bela e nem 100% obscura! A vida oscila, mas importante é ter sempre uma história que vale a pena ser contada! Saudades são eternas; infinitas. Te amo pra sempre PG… continue iluminando nossos caminhos! 🤍", encerrou. Amigos famosos do casal enviaram muitas mensagens de apoio para Thales: "Querido! Você se tornou também fonte de inspiração para muita gente e pra mim com certeza! Um beijo cheio de amor e carinho💜", comentou Regina Casé. "Que lindo, @thalesbretas! Você é admirável! Estamos com você! ❤️", afirmou Mariana Xavier, que interpretou a Marcelina do filme Minha Mãe é Uma Peça. Os fãs anônimos também comentaram na publicação: "Dois anos sem o melhor humorista que o mundo já viu", lamentou uma. "O amor sempre permanece ♥️", garantiu outra. "O amor de vocês nos inspira diariamente ❤️ Todo nosso carinho, @thalesbretas, querido!", desejou um terceiro. "Ele com certeza vê o quanto você tem sido ainda mais incrível hoje do que quando ele te conheceu. O quanto você é um pai maravilhoso e um ser humano ímpar de coração genuíno e amável", postou mais um.