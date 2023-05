Nesta sexta-feira (12), foi realizada uma programação em alusão ao Dia das Mães no Centro de Ensino Especial Dom Bosco. A instituição é voltada para crianças, adolescentes e adultos com deficiência e transtornos. A tarde foi descontraída, com bolo, comida, brindes e uma homenagem dos estudantes para as mães.

Durante a celebração, algumas das mães conversaram com a reportagem do ContilNet e falaram sobre a maternidade que tem como principal característica o cuidado e é marcada por muitas lutas. Este é o caso de Ocileide, de 40 anos. Seu filho, Samuel, tem 12 anos e estuda na instituição. A mãe não trabalha e diz que se dedica em tempo integral para cuidar dele.

Quando perguntava sobre a maior dificuldade que enfrenta, ela diz ser a falta de acessibilidade, até mesmo em espaços públicos. Sobre ser mãe de Samuel, ela repete as mesmas palavras: “uma dádiva de Deus”. Ocileide também afirma amar a maternidade, apesar de todos os desafios. “Amo meus filhos, por eles dou minha vida. Falar de mãe, é falar em um amor que se iguala ao de Jesus por nós”, ressaltou.

Diana, de 37 anos, também é dona de casa e mãe em tempo integral, em sua palavras, ser mãe é “viver em um paraíso e ao mesmo tempo é complicado. Sou 80% mãe, e o restante é aí que vem ser mulher, esposa… Ser mãe é tão grande que a gente não sabe como explicar, não consigo descrever, não tem palavras, do quanto isso muda a vida da gente”, explica.

Confira a videorreportagem: