Especial: Tour Casa Ninja Amazônia chega ao Acre e realiza encontro cultural

Recebemos em Rio Branco uma Tour da Casa Ninja Amazônia, que chegou no Acre, agora, a população pode acompanhar parte dessa jornada que busca contar histórias, conectar pessoas e trocar experiências, tudo isso aqui, no coração da Amazônia.

Esse projeto é uma iniciativa da Mídia Ninja, que já percorreu os estados de Mato Grosso, Rondônia e agora aqui no Acre, já passou pelos municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri, e atualmente, veio até a capital.

O ContilNet participou de uma roda de conversa com as comunidades de cultura de Rio Branco e responsável pelo encontro, Marielle Ramires.

“Esse é nosso 25º dia, passamos por vários municípios de Mato Grosso, depois a gente foi pra Rondônia, e agora estamos aqui. Visitamos o Museu da Borracha, muito maravilhoso. Temos uma agenda com diversos movimentos coletivos com invenções pra gente conseguir superar essas crises do mundo e daqui vamos para Cruzeiro do Sul, na jornada épica, e finalizar nossa trajetória passando pelo Shanenawa e por várias outras experiências incríveis”, explicou.

A jornalista acreana Hellen Lirtêz, participou do evento e também falou um pouco da representatividade e importância desse movimento.

“A gente tem populações indígenas, ribeirinhos, povos da floresta, tentando resistir, tentando sobreviver dentro desses sistemas que estão chegando, dentro dessas zonas de poder e conflito, então a gente ter uma mídia representativa, uma mídia que fale realmente sobre quem são essas populações, traga esse espaço de verdade, não só enfim, diga que tá trazendo, é muito importante pra que a gente pense um novo modelo de comunicar, um novo modelo de se fazer política pública, no âmbito ambiental”, ressaltou.

Veja a videorreportagem: