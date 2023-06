Moradores de Rio Branco ateiam fogo em casa de homem que teria assassinado estudante

Na madrugada deste domingo (28), o corpo do adolescente Anderson Lopes da Silva, de 17 anos, foi encontrado em uma área de mata, dentro de um barranco na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco, Acre. A vítima foi morta com um golpe de faca no pescoço.

Os moradores do bairro se revoltaram com o assassinato brutal e, indignados com o homem que supostamente teria matado Anderson com uma facada no pescoço, se encaminharam até sua casa e atearam fogo na residência dele, que desapareceu da área após a morte violenta.

Conforme a Polícia Militar, o adolescente foi encontrado por outra moradora que vivia nas proximidades e viu somente o braço do adolescente para o lado de fora do barraco. Ao se aproximar, percebeu que a vítima estava desacordada e acionou os agentes.

Já o suspeito que teve a casa incendiada, continua sendo procurado por investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Cristiano Bastos disse que o fato de a vítima reclamar do acusado por furtar um objeto e pedir sua devolução poderia ser a causa do assassinato.

Quando o caso foi divulgado, foi informado que o adolescente seria uma pessoa em situação de rua, no entanto, populares do bairro do Papoco explicaram que o rapaz possuía endereço fixo, estudava, trabalhava e não tinha envolvimento com o ilícito.