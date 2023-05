Virginia causa polêmica após postar vídeo de biquíni no deserto em Dubai

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca foi alvo de críticas na internet depois de publicar um vídeo em que promove o lançamento de um produto de sua marca de cosméticos. Na produção, a loira aparece de biquíni no deserto, em Dubai, ao lado de um frasco de perfume.

A ação gerou polêmica entre os seguidores, que criticaram o fato de que ela viajou para Dubai com o marido, o cantor Zé Felipe, apenas para produzir a campanha de sua marca.

No vídeo, Virginia aparece posando de lado, usando um biquíni, com os cabelos ao vento. Na legenda, ela escreveu: “RED. 07/05/2023. Toda honra e glória a Deus”, mencionando a data do lançamento.

Rapidamente, as opiniões se dividiram entre os internautas. “Para isso foi para Dubai? Qualquer duna de Natal faria igual”, criticou uma pessoa. “Produção de centavos”, apontou uma outra. “Fizesse pelo menos o marketing da cultura de lá, agora calcinha no deserto? Tô procurando sentido disso”, detonou uma terceira seguidora.

Outros fãs saíram em defesa da influencer e a elogiaram. “Maravilhosa, os haters choram”, “Essa mulher é um furacão”, “Maravilhosa”, “Essa é para os invejosos de plantão”, foram alguns dos comentários.