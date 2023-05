Vírus HIV: como é o tratamento em bebês e crianças infectados

Segundo o último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2015 até junho de 2022, foram notificados no Brasil 54.804 casos de crianças expostas ao vírus HIV. Ou seja, crianças que, de alguma forma, foram colocadas em situações em que correram o risco de se infectar com o vírus. Quando há essa suspeita, o primeiro passo deve ser procurar imediatamente ajuda médica.