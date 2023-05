Na madrugada nesta segunda-feira (8), mais um voo foi cancelado em Cruzeiro do Sul, devido ao mau tempo no município. A aeronave chegou a tentar pousar por três vezes, mas precisou voltar para Rio Branco.

Por meio de nota, a Gol Linhas Aérea informou que os passageiros afetados pelo cancelamento estão recebendo o suporte da empresa e sendo informados sobre suas reacomodações.

O deputado estadual Emerson Jarude, estava no aeroporto em Cruzeiro do Sul aguardando o voo e registrou o momento em que o avião tentou pousar e não conseguiu.

A empresa opera um único voo por dia, e em horário noturno, o que para os passageiros prejudica no deslocamento.

Confira a nota da Gol na íntegra

“A GOL informa que o voo G3 2107 desta segunda-feira (08/05), entre as cidades de Cruzeiro do Sul (CZS) e Rio Branco (RBR), foi cancelado devido a condições adversas de meteorologia no aeroporto de CZS.

Todos os passageiros afetados pelo cancelamento estão recebendo as tratativas de acordo com as regras do órgão regulador e sendo informados sobre suas reacomodações.

A GOL reforça que todos os procedimentos são realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia.”