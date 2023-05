Vovó Palmirinha morre aos 91 anos em São Paulo

Morreu, na manhã deste domingo (7/5), a Vovó Palmirinha, aos 91 anos. Considera a “vovó mais querida do Brasil”, a apresentadora estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde o dia 11 de abril. Segundo informações da família, o falecimento foi em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos.

Nas redes sociais oficias de Palmirinha, os familiares deram a notícia e informaram que, em breve, informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril”, escreveram.