Yasmin Brunet mostra tatuagem no bumbum em dia de praia; fotos

Yasmin Brunet compartilhou no Instagram seu dia de praia nesta quinta-feira (18). Sorridente, a modelo de 32 anos posou dentro do mar, usando um biquíni fio-dental azul que deixava à mostra a tatuagem que a ex-mulher de Gabriel Medina tem no bumbum.

“De hoje”, escreveu Yasmin em sua rede social. A filha de Luíza Brunet recebeu vários elogios pelas três fotos. “Princesa”, disse um internauta. “Sereia do Brasil”, decretou outro. “Uma sereia mesmo”, concordou um terceiro fã de Yasmin.

Esta semana, Yasmin elogiou Bruna Griphao, colocando fim nos rumores de uma suposta rivalidade entre elas devido a Medina. “Essa voz + essa letra”, escreveu ela ao compartilhar a nova música da ex-BBB, Queimar.