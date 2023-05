Zé Marco comanda coletivo e define São Francisco para estreia

O técnico Zé Marco comanda um treino coletivo com a duração de 50 minutos na tarde desta sexta-feira (5), no Carlos Simão, e vai definir o São Francisco para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Os Católicos enfrentam o São Raimundo, de Roraima, no domingo (7), às 16 horas, no Florestão.

“Tenho a equipe, mas ainda precisamos fazer muitos ajustes. Não vou sair de qualquer maneira contra o São Raimundo. Vamos enfrentar uma equipe entrosada e que vem crescendo a cada temporada”, comentou Zé Marco.

Pedro como titular

O atacante Pedro, artilheiro do Estadual com 11 gols, deve ser um dos titulares do São Francisco no primeiro jogo do torneio nacional.

“Estou vivendo uma boa fase e quero jogar. Começar o Brasileiro com vitória é muito importante”, comentou Pedro.

São Raimundo

O São Raimundo embarcou para Rio Branco na madrugada desta sexta. No duelo contra o São Francisco, pela 2ª fase da Copa Verde, o Mundão goleou por 6 a 0.