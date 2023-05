Zé Marco comanda coletivo e define titulares do São Francisco

Após um treinamento coletivo com a duração de 50 minutos na tarde desta sexta, 19, no Carlos Simão, o técnico Zé Marco definiu os titulares do São Francisco para a partida contra o Tuna Luso. O duelo pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será no domingo (21), às 16 horas, no Florestão.

A equipe terá: Saul, Weverton, Jô, Reginaldo, Bruno Gaúcho; Ker, Vicente, Giovani; Radamis, Daniego e Pedro Henrique.

“Realizamos mudanças na equipe, mas sem mexer na parte tática. Quero a equipe marcando mais forte contra a Tuna Luso”, declarou Zé Marco.

Ciel e Alesson

O meia Ciel e o atacante Alesson serão duas opções importantes no duelo de domingo.

“É importante ter opções de qualidade. Vamos ter uma partida difícil e precisamos do elenco para ganhar”, explicou o treinador.

Fecha preparação

Com um treino de bolas paradas, o elenco do São Francisco fecha na manhã deste sábado, 20, no Carlos Simão, a preparação para a partida de domingo.