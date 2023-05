Zé Marco comanda treinamento e define titulares do São Francisco para série D

Com um treino tático na tarde desta sexta, 5, no campo do Calafate, o técnico Zé Marco definiu os titulares do São Francisco para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo contra o São Raimundo, de Roraima, será no domingo, 7, às 16 horas, no Florestão.

Saulo; Weverton, Brenner, Reginaldo, Raí; Ker, Vicente, Daniego; Radames, Wanderson Jordão e Pedro.

“Trabalhamos a formação e possíveis mudanças táticas. Fizemos o que foi possível”, explicou Zé Marco.

Mais um absurdo

Por várias vezes o elenco São Francisco realizou treinamentos no Calafate durante o Campeonato Estadual. O absurdo voltou a ocorrer na tarde desta sexta porque quando chove em Rio Branco o gramado do Carlos Simão precisa ser “preservado”. É importante lembrar que o São Francisco vai jogar o Brasileiro da Série D.

Fecha preparação

Se não chover, o elenco do São Francisco faz um treino de bolas paradas neste sábado, 6, a partir das 8 horas, no Carlos Simão e fecha a preparação para o início do Brasileiro.

Acertado com Ypiranga, Wanderson Jordão faz a despedida do São Francisco/Foto Manoel Façanha