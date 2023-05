Zé Marco comanda treino tático e espera início difícil para o São Francisco

O técnico Zé Marco comanda um treino tático na tarde desta quinta-feira (4), no Carlos Simão, e começa a definir os titulares para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro confronto será no domingo (7), às 16 horas, contra o São Raimundo, de Roraima, no Florestão.

“Vamos enfrentar uma equipe que vem trabalhando há cinco anos. Teremos uma estreia difícil e não posso pensar que será uma partida fácil”, comentou o treinador.

Mudanças no elenco

Zé Marco entregou uma lista de dispensas para a diretoria e o elenco do Estadual deve ser bastante modificado.

“É uma nova filosofia de trabalho e é preciso mudar. Quero um grupo com capacidade de lutar pela classificação”, disse o técnico.

Marcar e velocidade

De acordo com o técnico Católico, a equipe vai precisar marcar forte e jogar em velocidade para tentar vencer na estreia do Brasileiro.

“Não tem segredo, mas vamos precisar fazer tudo da melhor maneira possível. Temos mais três dias de muito trabalho”, declarou Zé Marco.