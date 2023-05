Zelensky afirma que não houve espaço na agenda para reunião com Lula no Japão

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que não encontrou um espaço em sua agenda para realizar uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os chefes de Estado tratariam sobre a invasão russa ao país do leste europeu, a pedido do governo de Kiev.

O governo brasileiro havia sugerido mais de um horário ao presidente ucraniano no âmbito do G7, em Hiroshima, no Japão. De acordo com a estatal Agência Brasil, Zelensky confirmou a dificuldade em entrevista.

“Encontrei todos os líderes. Quase todos. Todos têm suas agendas próprias. Acho que é por isso que não pudemos encontrar o presidente do Brasil”, declarou.

Além disso, o presidente da Ucrânia disse que a inviabilidade de sua agenda teria causado desapontamento ao homólogo brasileiro. “Acho que ele ficou decepcionado”, afirmou a jornalistas, em referência a Lula.

Zelensky já fez menções a Lula em tom crítico por conta do posicionamento do governo do Brasil em relação à Ucrânia. No aniversário da guerra, disse que queria ter uma conversa “olho no olho” com o presidente brasileiro.

O presidente ucraniano relatou ainda ter enviado convites ao homólogo brasileiro para uma visita ao país invadido pela Rússia. Em março, uma conversa entre os dois ocorreu por meio de videochamada.