24º Festival do Açaí em Feijó já tem data confirmada; saiba aqui

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, traz em primeira mão a data oficial do Festival do Açaí 2023, evento realizado pela Prefeitura de Feijó, no Acre. De acordo com informações repassadas para a coluna, o evento irá acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto.

Tradicionalmente, a data acontecia na segunda semana do mês de agosto, coincidindo com o tradicional Dia dos Pais. O conflito este ano foi resolvido pela gestão, que alterou a data para as pessoas que gostam do evento, porém, por conta do Dia dos Pais, não podiam comparecer.

A coluna também descobriu que as atrações do evento já estão em dispensa de licitação para contratar os cantores deste ano.

E a! Será que este ano a coluna dá um pulinho no 24º Festival do Açaí? Vamos aguardar ansiosos essas confirmações.