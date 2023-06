A clone da ‘amante’ de Neymar e a cópia da Jade Picon

Imagine uma sexta-feira normal. Você está em sua casa, pega seu celular, entra no Instagram e descobre que, do nada, surgiram milhares de novos seguidores no seu perfil. E, mais, há centenas de comentários, entre eles muitos xingamentos que vão de “feia”, “desnecessária” e “oportunista” até alguns termos impublicáveis. Tem ofensas até em inglês, tudo porque confundiram você com uma garota que teve um envolvimento íntimo com um dos maiores astros do futebol mundial. Um pesadelo, certo?

Pois foi exatamente isso que aconteceu com a mineira Fernanda Campos, homônima de outra Fernanda, a blogueira e modelo que revelou ter tido um caso com Neymar Jr. na véspera do Dia dos Namorados, tornando pública a traição do atleta, oficialmente noivo de Bruna Biancardi, que está grávida. Assim que Fernanda Campos entendeu o engano, ela postou em sua conta: “Tô sendo confundida com a amante do Neymar… #neymar #neymarjr #amante #fernandacampos”.

Surpreendentemente, diante de uma situação que poderia ser traumática, a jovem fez stories criativos e divertidíssimos sobre a confusão e os ataques sofridos, merecendo incontáveis elogios de seus novos fãs, entre eles o cantor e compositor Seu Jorge, que deixou um comentário de “muito bom’ junto com uma gargalhada.

Numa sequência muito espirituosa sobre a melhor forma de aproveitar sua súbita fama, ela ensaia alguns publis e recebidos, faz divulgações de produtos, pede sugestões para seu momento de sub sub celebridade. A jovem até arquivou seus stories sob o título de Caso Neymar, que não apenas viralizou na internet, mas chegou a portais, jornais e até à TV aberta. Fernanda ri gostoso num story ao dizer que zerou a vida por ter chegado ao popularesco Balanço Geral da Rede Record.

Confesso que gostei muito mais da Fernanda clonada do que da original, que vende cursos supostamente criados por ela mesma e que prometem aquele velho blá blá blá de mudança de “mindset” para que você se torne um milionário. O único momento dos vídeos da Fernanda original que me fez rir foi aquele em que ela diz que, para ativar a tal Lei da Atração (que ela aprendeu vendo três vezes o filme “O Segredo”), é preciso antes aprender a técnica de “visualização de borboletas”. Não vou criticar porque não conheço o curso e porque a Lei da Atração deve ter funcionado para ela, já que, afinal, ela atraiu o Neymar.

Além da divertida Fernanda homônima, injustamente ofendida, outra clone de famosa foi alvo de comentários deselegantes nos últimos dias: a influenciadora Alice Sales, sósia da atriz Jade Picon. Alice, que é mãe de três filhas, recebeu um comentário de uma seguidora perguntando se a Jade estava grávida, outro sugerindo que ela fizesse uma lipo para ficar mais bonita… Os elogios à beleza de Alice e a sua impressionante semelhança com Jade são muitos, mas frequentemente entremeados de observações gordofóbicas.

Fato é que, seja por ter o mesmo nome ou o mesmo rosto, ter alguma coisa em comum com pessoas muito famosas, seguidas por milhões e com grande destaque nos noticiários tem seu preço e suas consequências. Cabe a cada uma saber usar esse link para tirar o melhor proveito, seja fazendo publicidade ou simplesmente rindo da situação e aumentando o número de seguidores pelo espírito leve de quem não se leva a sério. Parabéns à Alice e à Fernanda, que ganharam mais esta seguidora.