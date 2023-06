A fimose – excesso de pele que recobre a glande do pênis e dificulta sua exposição – é mais comum do que se imagina. Além de quase todos os homens nascerem com ela, alguns continuam tendo em sua fase adulta e podem, inclusive, adquirir com o tempo. Mas fica a dúvida: atrapalha no sexo?

Segundo o urologista e sexólogo Celso Marzano, mais conhecido como Dr. do Sexo, a fimose pode, sim, atrapalhar na sexualidade do homem de várias formas, causando desconforto e até diminuindo a sensibilidade do pênis. “O fato da pele ser mais estreita e dificultar a exposição da glande pode fazer com que a movimentação do sexo se torne desconfortável e até mesmo dolorosa. Sem contar que, por ficar menos exposta, a glande pode se tornar menos sensível, e isso acaba interferindo no prazer”, explica. Além disso, é importante ressaltar que a fimose pode trazer alguns riscos à saúde, uma vez que a maior quantidade de pele acaba dificultando a limpeza e fazendo com que secreções se acumulem entre a pele e o pênis, causando inflamações e infecções. “Até mesmo na hora de ir no banheiro, resquícios de urina ficam acumulados na pele, e acabam aumentando os riscos de machucar e também de causar mal cheiro”, alerta.