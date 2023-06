A pessoa é movida por medo ou benefício. Você quer ser movido pelo que?

Vivemos em um mundo de escolhas e oportunidades. Cada ação que tomamos, cada decisão que fazemos, é influenciada por diferentes fatores. Podemos citar dois deles, muitas vezes em conflito, que são o medo e o benefício. O medo é um poderoso motivador, capaz de nos impulsionar a evitar perigos e nos manter seguros. Por outro lado, o benefício nos conduz em direção às recompensas e às realizações pessoais. Neste contexto, surge a questão fundamental: qual dessas forças você escolhe ser movido?

Vamos fazer essa reflexão no artigo semanal? Vamos entender qual o conceito do MEDO. O medo é uma emoção primordial e instintiva que desempenha um papel vital na nossa sobrevivência. Ele nos alerta sobre perigos iminentes e nos motiva a agir para nos proteger. No entanto, quando o medo se torna o único motor da nossa vida, ele pode nos aprisionar em uma mentalidade de escassez e limitação. Ao sermos dominados pelo medo, evitamos riscos, nos apegamos ao conhecido e nos fechamos para novas oportunidades. Nessa mentalidade, as decisões são tomadas com base na preocupação excessiva com o que pode dar errado, em vez de focar no que poderia dar certo. E acabamos na famosa ZONA DE CONFORTO.

Por outro lado, o benefício é uma força poderosa que nos incentiva a buscar o progresso e a melhoria em todas as áreas da nossa vida. Ao sermos movidos pelo benefício, nos abrimos para possibilidades, nos arriscamos e nos desafiamos a alcançar nossos objetivos. É o benefício que nos impulsiona a aprender, a crescer e a superar obstáculos. Ele nos motiva a tomar decisões com base nas oportunidades que podem se apresentar, no potencial de sucesso e realização que podemos alcançar. Olhar para frente. Para o que eu posso me tornar.

Então, qual caminho devemos escolher? Ser movido pelo medo (zona de conforto) ou pelo benefício (quem eu posso me tornar)?

A verdade é que ambos têm seu lugar e sua importância em nossas vidas. O medo nos mantém alertas e nos protege, mas também pode nos aprisionar em uma zona de conforto limitante. O benefício, por sua vez, nos inspira a buscar o crescimento pessoal, mas também pode nos levar a negligenciar os aspectos importantes de segurança e precaução.

A chave está em encontrar o equilíbrio entre essas duas forças. Reconhecer os medos e preocupações legítimas, mas não permitir que eles nos impeçam de perseguir nossos sonhos e objetivos. Ao mesmo tempo, é essencial avaliar os benefícios potenciais e as recompensas que uma ação pode trazer, mas com responsabilidade e consideração pelas consequências.

Concluo a reflexão com o seguinte pensamento:

“Ser movido pelo medo ou pelo benefício é uma escolha pessoal, mas é importante lembrar que o medo não deve nos paralisar, nem o benefício nos cegar para as implicações de nossas ações. É fundamental encontrar um equilíbrio saudável entre essas duas forças e tomar decisões que nos permitam crescer, superar desafios e alcançar nossos objetivos, ao mesmo tempo em que cuidamos da nossa segurança e do bem-estar das pessoas ao nosso redor.”

Pare tudo o que você está fazendo agora e pergunte a si mesmo: qual é a força e desejo que me move? A resposta está dentro de você.