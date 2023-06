Acidente deixa carro capotado na Av. Getúlio Vargas, em Rio Branco

Na tarde deste sábado (24), um capotamento foi registrado em um das principais avenidas de Rio Branco, a AV. Getúlio Vargas, próximo ao estádio do clube Juventus.

Segundo informações do jornalista e fotógrafo James Pequeno, um carro modelo Pálio vinha na avenida no sentido centro e acabou colidindo com um Duster, que vinha no sentido contrário da rua.

Com o acidente, parte do trânsito precisou ser interditado na Avenida.

Equipe do Samu foi até o local, mas até o momento, não há registro de morte ou ferimento grave entre as vítimas.