Acidentes envolvendo dois carros danifica muro do Pronto-Socorro de Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (16), um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado em um cruzamento próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Já na madrugada de sábado por volta de 3:30, outro acidente foi registrado, envolvendo dois carros, no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Rua José de Melo.

Segundo relatos do motorista de aplicativo Marcelo, de 44 anos, que conduzia o fiat MOBI de placa RVA- 0G60, ele trafegava na Avenida Nações Unidas e ia buscar um passageiro próximo ao campo do Vasco em uma casa noturna, e o sinal está aberto para ele quando o carro Ford modelo fiesta, que travegava na rua José de Melo, teria avançado o sinal vermelho ocasionado o acidente.

A violência do acidente foi tão grande que o fiesta chegou a rodar, bateu em uma placa de sinalização parando no muro do Pronto-Socorro, onde parte da grade caiu em cima de outro carro Nissan modelo versa, de um funcionário daquele hospital.

Marcelo disse que trabalha como motorista de app há muitos anos e que seu carro estava em uma oficina sendo arrumado. O carro que sofreu a batida era alugado.

Informações do policiamento de trânsito que esteve no local apontam que o condutor do Fiesta se evadiu e, ao puxarem a documentação do veiculo, constatou-se que existem R$ 7 mil de multas.