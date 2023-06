Acre deve ter mais de 400 vagas para segunda edição do Sisu 2023

O Estado do Acre deve ter 420 vagas na segunda edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023, segundo os dados da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Dessas vagas, 195 serão destinadas à ampla concorrência, enquanto o restante é distribuído sendo 210 da Lei n° 12.711/2012, que prevê cotas em universidades federais para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, e 15 para cotas raciais, para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no último dia 26 de maio que candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 podem se inscrever no Sisu 2023, do segundo semestre, a partir do dia 19 de junho.

As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial do Sisu e o candidato pode escolher até duas opções de curso. A lista de espera é destinada a estudantes que não foram selecionados nas opções de cursos escolhidas. Na Ufac, serão abertos vagas para os cursos engenharia elétrica, engenharia florestal, filosofia, jornalismo, medicina, música, nutrição e saúde coletiva.

Confira o cronograma:

Inscrições – 19 a 22 de junho

Resultado da chamada regular – 27 de junho

Matrícula da chamada regular – 29 de junho a 4 de julho

Prazo para participar da lista de espera – 27 de junho a 4 de julho