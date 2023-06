Acre é o terceiro estado do país com menos empresas ativas no primeiro quadrimestre de 2023

De acordo com o boletim quadrimestral do Mapa de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgado na última semana, o Acre registrou um total de 42.610 empresas ativas nos quatro primeiros meses de 2023.

O estado tem o terceiro menor número de empresas ativas do país, ficando a frente somente do Amapá, que registrou 41.078 e de Roraima, com 36.907.

Com relação ao movimento de registro de empresas, o Acre teve um saldo de 1.063, quando comparado o total de empresas abertas, que foi de 2.526 e o total de empresas fechadas, que contabilizou 1.463. O balanço geral dos últimos 12 meses apontou que o Acre abriu 7.508 e fechou 3.641 empresas.

Com relação ao tempo médio para abrir uma empresa, o estado ocupa a 18ª posição, levando em média 19 horas. As empresas do tipo Microempreendedor Individual (MEI) foram as que mais tiveram registros.

No primeiro quadrimestre de 2023, foram abertas 1.331.940 empresas, em todo o país, o que representa um aumento de 21,8% em relação ao último quadrimestre de 2022, porém com queda de 1,6% quando comparado com o primeiro quadrimestre de 2022. No mesmo período, foram fechadas 736.977 empresas, aumento de 34,3% sobre o último quadrimestre de 2022.