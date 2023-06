Acre está entre os estados que mais investem em educação no Brasil

De acordo com um relatório resumido de execução orçamentária realizado pelo Tesouro Nacional no primeiro quadrimestre deste ano (de janeiro a abril), o Acre aparece como o segundo estado que mais investiu em volume de recursos na área da educação em todo o Brasil.

De acordo com o relatório, os estados do Paraná, Acre e Paraíba tiveram os maiores investimentos em educação até abril deste ano. No total, o Acre investiu 23% dos recursos em educação, enquanto o Paraná investiu 24%. O percentual é calculado pelas despesas liquidadas por função.

Para o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Aberson Carvalho, educação não é gasto, mas investimento. “Estamos falando de um governo que deu 14,95% de reajuste aos seus professores e funcionários de janeiro para cá”, afirmou.

Além disso, explicou o secretário, o governo do Estado iniciou o ano letivo com investimento em torno de R$ 165 milhões em laboratórios de informática, de química, de física e de biologia, além da aquisição de fardamento escolar para os estudantes, kits pedagógicos e tablets aos alunos do ensino médio.

“Todos esses investimentos visam mais qualidade para a educação, e ficamos felizes, porque prova que estamos investindo em nosso profissional e também em nossos estudantes”, destaca.

Ele cita que já foram entregues mais de 26 mil tablets aos estudantes do ensino médio, fora o fato dos professores também terem acesso, via investimento do governo do Estado, a notebooks com internet. “São investimentos como esses que fazem da educação a base principal do nosso governo. É através da educação que virá o desenvolvimento econômico do nosso estado e é por isso que o compromisso do governo é com a educação e o nosso governador, Gladson Cameli, tem dito todos os dias que precisamos melhorar a qualidade da nossa educação para que os alunos da rede estadual tenham os mesmos direitos dos alunos da rede particular”, afirmou.