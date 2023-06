Acre gerou mais de 500 novos empregos formais em maio; aponta levantamento

Dados do Cadastro Geral de Empregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (30), revelam que o estado do Acre gerou novos 562 novos postos de emprego formal.

O estado fechou com saldo positivo, foram 2.150 admissões e 1.621 desligamentos. Apesar dos dados positivos, quando comparado com o ano de 2022, observa-se a redução de vagas de postos formais de emprego. No ano passado, o Acre fechou maio com 861 empregos formais. Houve uma redução de 35%.

Foram analisados cinco segmentos, dois deles registraram queda nas contratações, são eles, a construção civil, com perda de 45 vagas e a agropecuária, com menos três postos de trabalho.

Já o setor de serviços registrou crescimento de 529 vagas de trabalho, seguido da indústria, com mais 52 e o comércio, com saldo de 29 novos empregos.

Brasil

O Brasil gerou 155,27 mil empregos com carteira assinada em maio deste ano, informou nesta quinta-feira (29) o Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao todo, foram dois milhões de contratações contra 1,844 milhão de demissões.