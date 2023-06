Acre registrou dois dos cinco maiores terremotos do Brasil; saiba mais

O Brasil é um país considerado livre de tremores, com exceção da região norte, mais precisamente, no Acre, que está localizado próximo à cordilheira dos Andes, onde ocorrem abalos sísmicos, embora em áreas pouco habitadas. O estado registrou os cinco principais terremotos já ocorridos no Brasil.

Entre os cinco maiores registrados no Brasil, em 20 de junho de 2003, um terremoto com magnitude 7.0 ocorreu nas proximidades da divisa do Acre com o Amazonas, cerca de 115 km a leste de Cruzeiro do Sul (AC). O terremoto, com foco registrado às 3h24 a 553 km de profundidade, não foi sentido pela população local.

O segundo terremoto ocorreu em 24 de novembro de 2015. Pessoas assustadas deixaram prédios na região central de Rio Branco com medo de desabamentos, mas não houve vítimas nem danos materiais no Estado. Eram reflexos de um terremoto de magnitude 7.6 que atingiu a tríplice fronteira de Peru, Bolívia e Brasil.

O tremor foi sentido em cidades dos estados do Acre, Amazônia e Rondônia. Autoridades peruanas informaram a ocorrência do cismo, sem relatar vítimas ou danos.

Tarauacá é a cidade do Acre com mais registros de terremotos

Segundo o o professor e doutor em geografia da Universidade Federal do Acre (Ufac), Waldemir Lima dos Santos, a cidade está dentro de uma grande depressão e é possível que nessa região, como os terremotos ocorreram em linha tenha uma falha geológica.

O professor é autor do projeto “Eventos Tectônicos no Acre: Levantamento e caracterização inicial da ocorrência de terremotos”, desenvolvido no laboratório de geomorfologia e sedimentologia da Ufac.

O material estuda abalos sísmicos no estado do Acre, entre 1950 e 2016. De acordo com os dados levantados, entre os anos 2000 a 2016 foram registrados 38 terremotos no Acre com magnitude acima de 5 graus. A maioria na cidade de Tarauacá.

No dia 6 de junho de 2022, o município foi atingido por um terremoto de 6.5 na escala Richter. O tremor foi sentido por moradores, no entanto não houve feridos.