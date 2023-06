Acre sedia evento sobre cuidado de feridas com especialistas de referência

Com objetivo de levar conhecimento sobre cuidados com feridas à acadêmicos da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas, o programa Melhor em Casa, da Prefeitura de Rio Branco, realiza o evento Jornada Científica: tecnologias aplicadas ao cuidado de feridas na atenção primária à saúde, no auditório da Estácio Unimeta, em Rio Branco, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Com a presença das doutoras Mara Blanck, da SOBENFeE e Barbara Pompeu Christovam, da Universidade Federal Fluminense (UFF), além do dr. Nelson Frota, cirurgião plástico, a coordenadora do programa Melhor em Casa, enfermeira Christielle Montenegro recebeu diversos ouvintes para as palestras.

Barbara, formada em enfermagem e atua na área há 35 anos, é uma das palestrantes que traz sobre a prática avançada da enfermagem e qual impacto disso para a melhoria do processo de cuidar em saúde dentro do Brasil.

“Isso já é uma realidade fora do Brasil, que a gente tem vivenciado, eu coordeno uma turma e sou professora da UFF e estou tentando trazer para que essas pessoas possam pensar um pouco mais em como melhorar sua prática ainda mais. A expectativa para hoje são sempre as melhores possíveis, se eu conseguir jogar uma sementinha para que as pessoas saiam daqui pensando no que é uma prática avançada, eu já estou muito feliz, pois é um processo lento, não muda de uma hora para outra”, disse ao ContilNet.

Há 25 anos atuando na área, Mara Blanck, que também trabalha com educação na Universidade São Caetano, traz para o evento informações sobre lesões por pressão e a importância do cuidado da prevenção e também sobre o pé diabético.

“As informações são sempre importantes. Não importa se as vezes você já sabe daquele tema. Sempre que eu ouço uma palestra de outras pessoas, mesmo que eu entenda um pouco, sempre me acrescenta alguma coisa e a gente está aqui para somar, realmente melhorar as condições com profissionais fantásticos que tem aqui no Acre, melhorar a condição de aprendizado”, explicou.

A anfitriã do evento, Christielle Montenegro, coordenadora do programa Melhor em Casa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), falou com o ContilNet sobre as palestras desta segunda-feira.

“O objetivo hoje com esse evento é realmente fomentar para os nossos profissionais da rede básica, da rede hospitalar e importância do cuidado de pacientes com feridas, tão esquecidos, de repente sub notificados. Em relação a isso, hoje nós temos muito pacientes que procuram as unidades básicas para atender no domicílio e a gente tem essa dificuldade por falta de capacitações suficientes”, disse.

Para Christielle, enfermeira formada pela Uninorte em 2011, coordenadora do programa e membro da Sociedade Brasileira de Feridas, a realização do evento foi possível com o apoio da secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, que esteve presente na abertura do evento e do prefeito Tião Bocalom.

“Hoje estamos trazendo elas de fora para tentar, a nível de Brasil, mostrar isso para os nossos profissionais a importância deles estarem se atualizando. A gente fica muito feliz, muito lisonjeado em saber que vale a pena a gente está motivando esses profissionais. Quando ouço o feedback dos colegas, eu percebo que estamos no caminho certo. Que essa informação possa alcançar a sociedade para que conheça um serviço que é oferecido pela prefeitura, através do programa, através das unidades básicas que elas possam saber para onde se dirigir no momento que eles tiverem precisando”, disse.

O Programa Melhor em Casa conta com uma equipe multiprofissional com enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, nutricionista, assistente social, psicológico, fonoaudiólogo e farmacêutico.