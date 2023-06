Acre terá Dia D de multivacinação neste sábado; veja os locais

O Acre é o segundo estado a receber as ações de multivacinação do Ministério da Saúde em 2023. Está sendo realizado durante todo o sábado (3), o Dia D de vacinação. A ação tem o objetivo de atualizar o calendário de imunização de crianças e adolescentes até 15 anos de idade.

Durante todo o sábado e domingo, quatro unidades de referência em atendimento estarão abertas na capital, são elas: Cláudia Vitorino, Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Rosangêla Pimentel (somente no sábado).

As equipes do Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis da pasta estão no estado desde o dia 17 de maio. O objetivo da campanha de multivacinação, que vem sendo realizada desde o dia 27 de maio, é ampliar a cobertura vacinal, para evitar o retorno e o agravamento de doenças já eliminadas no País, como por exemplo, a poliomielite – doença que pode acarretar paralisia nos membros inferiores.

Desde 1989 não há notificações de casos de pólio no Brasil, no entanto, a cobertura vacinal em todo o país teve queda nos últimos anos. Em 2022, a cobertura ficou em 77%, longe da meta, que é de 95%.