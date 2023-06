Acre terá mais de 400 vagas na segunda edição do SISU 2023; veja o cronograma

O Acre terá 420 disponibilizada na segunda edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. As inscrições se iniciam no dia 19 de junho.

A seleção para concorrer a uma vaga será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022).

A Universidade Federal do Acre ofertará 195 vagas para ampla concorrência e as demais serão distribuídas em outras modalidades da seleção.

O Instituto Federal do Acre (IFAC) não fez a adesão ao processo seletivo do MEC neste ano.

Confira o cronograma completo:

Inscrições: 19 de junho a 22 de junho

Resultado: 27 de junho

Matrículas: 29 de junho a 04 de julho

Lista de Espera: 27 de junho a 04 de julho

Convocação da Lista de Espera: a partir do dia 10 de julho