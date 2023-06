Acreano Pedro Antunes rompe barreiras e conquista visibilidade no automobilismo nacional

Desde muito pequeno, ele deu sinais de interesse pelo esporte automotivo e atualmente Pedro Antunes, com apenas 17 anos, está ganhando visibilidade no automobilismo nacional.

Alcançando a sexta vitória na última etapa do Campeonato Paulista da Fórmula FVee, realizada no domingo, 18, na pista de Interlagos, em São Paulo (SP), Pedro é líder absoluto da categoria júnior e está em terceiro lugar na competição geral, disputada com pilotos de todas as idades.

Rogério, o pai, conta como tudo começou: “Quando ele tinha dois anos, comprei um carrinho elétrico na Bolívia, entreguei pra ele e saí para trabalhar. Quando voltei, já estava fazendo manobras e foi aí que percebi que o menino tinha futuro”.

Também presidente do Clube de Kart do Acre, Rogério Antunes acompanha o filho em todas as competições e também gerencia sua carreira. “Meu pai sempre investiu muito em mim”, confirma o piloto.

Por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Pedro recebe apoio do governo do Acre com o custeio das passagens aéreas para sua participação nas etapas da FVee, em São Paulo.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, afirma que o próprio governador Gladson Cameli autorizou o suporte ao atleta. “É muito importante que o Estado garanta a esse jovem competitividade na área automobilística. Ficamos muito felizes com os resultados e estamos na torcida, confiantes de que no fim do ano ele traga o título nacional para o nosso estado”, encoraja Carvalho.

Pedro conta também com o patrocínio de duas empresas locais. Porém, os recursos ainda são insuficientes para todas os gastos. “Temos despesas com taxa de inscrição, estadia, alimentação e aluguel do carro, entre outras”, contabiliza o pai.

“Eu tenho o sonho de chegar à Fórmula 1 e sei que é possível, porque muitos pilotos da FVee chegaram ao topo do automobilismo brasileiro”, afirma Pedro Antunes.

História de evolução

Aos seis anos, Pedro começou pilotando kart, em uma pista esportiva de Rio Branco. “Ele tinha que colocar almofadas pra conseguir se adaptar ao kart”, lembra o pai.

Em 2014, aos oito anos de idade e com poucos dias de treino, participou da primeira competição e já subiu ao pódio, ficando em 3º lugar geral no Campeonato Paulista, realizado no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo.

“Na primeira corrida desse campeonato, estava chovendo muito e nem eu acreditava que ia conseguir, mas quando já estávamos indo embora, chamaram o meu nome para o pódio”, relata Pedro.

A partir dessa primeira conquista, o piloto começou a colecionar troféus em competições por todo o país.

Sem muitos recursos, Pedro treina em casa, com um simulador que seu pai mandou fazer. Além disso, ele tem uma alimentação balanceada e pratica atividades físicas regularmente. “Ele é muito focado”, conta Rogério.

Garoto-revelação

Considerado garoto-revelação pelos organizadores do Campeonato Paulista da Fórmula FVee, Pedro vem acumulando vitórias em todas as etapas da disputa.

A FVee é uma competição de menor custo no automobilismo nacional e já revelou talentos como Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. “A FVee é um caminho de chegada para a Fórmula 4”, explica Rogério.

Em julho, haverá uma nova etapa do campeonato, cujo encerramento está previsto para dezembro.