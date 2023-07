Acreano, que perdeu 100% da visão dançando quadrilha, volta aos palcos e emociona no Arraial Cultural

Em março deste ano, Neck Paes perdeu a visão durante uma apresentação da Quadrilha Sassaricando. Após três meses do acidente, ele retornou ao palco durante o circuito do Arraial Cultural, na Gameleira, em Rio Branco, nesta sexta-feira (30), e emocionou o público.

O acreano foi o noivo da quadrilha Explosão Pacatuba, que reuniu quadrilheiros da Vila Campinas e do município de Plácido de Castro.

Ao ContilNet, Neck explica que perdeu 100% da visão naquela hora, depois que uma bombinha foi estourada durante a apresentação e atingiu uma pedra que foi diretamente em seu olho direito. “Não desisti de dançar. A vida segue e a gente não pode parar de fazer aquilo que ama”.

Além de amar a quadrilha, Neck destaca a importância do papel social que a cultura tem na vida dos jovens acreanos. “Eu sou de uma vila do interior do estado onde quase não há cultura. Nós sempre nos esforçamos para resgatá-la e mantê-la viva para que os adolescentes não se envolvam com coisas negativas”, afirmou.

Nesta sexta, outras três quadrilhas se apresentam e encerram o circuito de apresentações. O campeão será conhecido ainda hoje. As três primeiras colocadas retornarão ao quadrilhódromo para o desfile das campeãs no domingo (2).