Acreanos estão entre entidades que exigem participação na cúpula dos países amazônicos

Uma carta assinada por mais de 140 entidades que atuam pela proteção da Amazônia, foi entregue para autoridades do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, pedindo garantia de participação na Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que acontece em 8 e 9 de agosto, em Belém (PA).

A reunião irá receber as maiores autoridades para discutir o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Entre os signatários do manifesto, estão três organizações do Acre, a Comissão Pró Índio do Acre, Comitê Paulo Gustavo Acre, Povo Nukini, do Vale do Juruá.

Ao justificar o pedido de participação na reunião, a carta cita que o desmatamento e a degradação combinados, atingiram 26% na região nos últimos meses.

“A vinculação e participação dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e suas organizações é fundamental, tendo em vista que seus territórios ocupam grande parte da Amazônia e que suas práticas ancestrais, conhecimentos e contribuições para o manejo florestal têm possibilitado a conservação desse bioma de importância mundial”, diz trecho da carta.

A carta é assinada por lideranças e instituições de defesa dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e da sociedade civil.

Veja o texto na íntegra:

Como organizações dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e da sociedade civil nacionais, regionais e internacionais, celebramos a disposição das lideranças dos países amazônicos em realizar a Cúpula da Amazônia – IV Encontro de Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica neste ano.

A Cúpula da Amazônia acontecerá em um contexto em que, segundo evidências científicas, o desmatamento e a degradação combinados atingiram 26%, ou seja, ultrapassaram o limiar do ponto de virada (tipping point) ou morte regressiva do bioma amazônico. Convencidos e convencidas de que é urgente unir esforços para a construção de medidas conjuntas de proteção socioambiental da Amazônia, nos dirigimos aos senhores com o propósito de solicitar espaços para a participação ativa e efetiva dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e da sociedade civil no planejamento e desenvolvimento da Cúpula Amazônica.

Ter cenários de participação ativa e efetiva significa, por exemplo, que durante as discussões entre os governos, representantes nomeados de forma autônoma pelos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e sociedade civil estejam presentes e suas recomendações sejam consideradas nas decisões. Além disso, que sejam organizadas mesas de trabalho que contemplem a diversidade desses atores para que suas propostas e opiniões influenciem as determinações dos governos. Implica também que existam mecanismos de transparência que permitam que os documentos e relatórios gerados sejam públicos e canais para receber contribuições e sugestões.

A vinculação e participação dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e suas organizações é fundamental, tendo em vista que seus territórios ocupam grande parte da Amazônia e que suas práticas ancestrais, conhecimentos e contribuições para o manejo florestal têm possibilitado a conservação desse bioma de importância mundial. Além disso, os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são afetados diretamente pelo impacto das pressões e interesses de inúmeros agentes sobre seus territórios. Por isso, as ações e políticas públicas de proteção da Amazônia devem considerar seus direitos, saberes e propostas para o futuro da região.

As contribuições da sociedade civil também são fundamentais. Sua experiência na transformação e investigação de conflitos sociais e socioambientais na região amazônica é inestimável na tomada de decisões. Além disso, têm desempenhado um papel importante no acompanhamento de processos locais para a construção de alternativas viáveis à crise climática e à perda da biodiversidade. Contar com seus conselhos e com as informações técnicas e científicas coletadas ao longo dos anos contribuirá para a construção de políticas com impacto e abrangência duradouros.

Por fim, para garantir a efetiva implementação e monitoramento das ações de proteção da Amazônia definidas na Cúpula Amazônica, um dos resultados do encontro deve estar direcionado à criação ou reativação de

mecanismos permanentes de participação multinível que possam institucionalizar o diálogo direto e frequente entre os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e a sociedade civil com os diferentes governos, organizações e agências da região.

Confiantes de que os direitos dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e da sociedade civil sejam reconhecidos e sua participação garantida na Cúpula da Amazônia, os signatários desta carta aguardam as providências que serão tomadas e estão disponíveis para colaborar com o que for preciso.

Articulações e Redes que assinam esta petição:

Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro

APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

COICA – Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca

Amazónica

CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos

CONAP – Confederación de las Nacionalidades Amazónicas del

Per CNS – Conselho Nacional das Populações Extrativista

Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental

Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales – Perú

Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales – Colombia

Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais – Brasil MAB

– Movimento dos Atingidos por Barragens

OC – Observatório do Clima

OPIAC – Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía

Colombiana

RAISG – Rede de Información Socioambiental

Georreferenciada REDE GTA – Grupo de Trabalho Amazonico

REPAM – Rede Eclesial Pan-Amazônica

Organizações que assinam esta petição

350.org América Latina

5 Elementos Instituto de Educação para Sustentabilidade

Aguaclara

Amazon Conservation Team

Amazon Watch

Apremavi

ARBIO Perú

Asociación Ambiente y Sociedad

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Espíritu Verde Amazónico

Asociación HUAUQUIPURA

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Proyecto Amigo

Asociación Servicios Educativos Rurales

Associação de Jovens Engajamundo

Avaaz

CAAAP – Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

CEAS – Comisión Episcopal de Acción Social

CEDAP – Centro de Desarrollo Agropecuario

CEPES – Centro Peruano de Estudios Sociales

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Circulah Projetos Socioambientais

Clima21

ClimaInfo Instituto

COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil

Comissão Pró Índio do Acre

Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira

Comitê Paulo Gustavo Acre

Conectas Direitos Humanos

Confederación Nacional Agraria

Confederacion Nacionalidades Amazonicas del Perú

Corporación ProIdeas

CTI – Centro de Trabalho Indigenista

DAR – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

Dejusticia – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

Derechos Humanos Sin Fronteras

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

DETEC

DHUMA – Derechos Humanos y Medio Ambiente

Doctorado en Antropología de la Universidad de Los Andes,

Mérida, Venezuela

EcoDecision

Explora, Nature Projects

FADA – FORÇA AÇAO E DEFESA AMBIENTAL

FAN – Fundación Amigos de la Naturaleza

FECSH-S – Federación de Centró Shuar de Sucumbios

FEDEPAZ – Fundación Ecumenica para el desarrollo y la

Paz FENACOKA

Fórum Mudanças Climáticas e Justiça

Socioambiental Forum Solidaridad Perú

FUDECI

Fundação Amazônia Sustentável

Fundaçao ARAYARA

Fundação AVINA

Fundação Ecotrópica

Fundación Centro Gumilla

Fundación EcoCiencia

Fundación Etnollano

Fundación Gaia Amazonas

Fundación Natura Colombia

Fundación Pachamama

Fundación para la Conservación y el Desarrollo

Sostenible Fundaredes_Amazonas

Greenpeace Brasil

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de

Derechos Humanos de Perú

IBC – Instituto del Bien Común

IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Idesam

IDS – Instituto Democracia e Sustentabilidade

IEMA – Instituto de Energia e Meio Ambiente

IEPÉ- Instituto de Pesquisa e Formação Indígena

Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales –

Colombia Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales

– Perú Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais – Brasil

Instituto Alana

Instituto Búzios

Instituto de Referência Negra Peregum

Instituto Ecológica

Instituto Internacional de Educação do Brasil

Instituto Madeira Vivo

Instituto Pólis

Instituto Talanoa

IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas

ISA – Instituto Socioambiental

ISER – Instituto de Estudos da Religião

KOINONIA

LITIGA – Litigância Ambiental, Climática e de Direitos

MOCICC – Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático

Nodo Perú – Red Iglesias y Minería

OCM – Observatório do Carvão Mineral

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho

OIPUS – Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo

OPAN – Operação Amazônia Nativa

OPG – Observatório do Petróleo e Gás

Organização Da’uk

Organización Pueblo Unido Huottöja del Cataniapo

Organización Yanomami Horonami

Oxfam Brasil

Oxfam Colombia

Pachamama Alliance Perú

PerifaConnection

Phynatura A.C.

Plataforma CIPÓ

Povo Nukini

Programa de Promoción de Derechos Indígenas en la Amazonía

Venezolana – Wayamoutheri

Projeto Hospitais Saudáveis

Projeto Saúde e Alegria

Provita

Rainforest Foundation Norway

Rare Brasil

Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral – Perú

Rede Fé, Paz e Clima

Servicios en Comunicación Intercultural Servindi

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem

SOS AMAZÔNIA

SOSORINOCO

SPDA – Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

The Nature Conservancy

Todos por el Futuro

Tribunal de la Jurisdicción Especial Indigena Houttöja Ahuiyaü Tuhuo´cho

Reje Las Pavas

Tribunal de la Jurisdicción Especial Indígena Ye´kwana Tuduma Saka

Uma Gota no Oceano

Viernes por el Futuro Perú

Visão Mundial

WATANIBA – Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia

WCS Brasil

WWF – Bolívia

WWF – Brasil

WWF – Colombia

WWF – Ecuador

WWF – Guyana

WWF – Peru

WWF – Surinam