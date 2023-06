Acusado de homicídio em Sena Madureira é preso no Bujari

A Polícia Militar da cidade do Bujari conseguiu prender nesta segunda-feira (5), um homem identificado como Mateus que morava no bairro da Vitória em Sena Madureira. Ele é acusado na prática de um assassinato.

De acordo com informações, os policiais estavam desempenhando patrulhamento quando se depararam com o acusado na altura do km 60. Com o mandado de prisão em seu desfavor foi possível captura-lo.

Segundo a polícia, o crime pelo qual Mateus responde ocorreu no bairro Ana Vieira, tendo como vítima o nacional conhecido como Gabriel.

Após a captura, ele deverá ser conduzido para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.