Acusados de tentar matar procurador são presos no interior do Acre

Dois homens suspeitos de tentar matar o procurador-geral do município de Ipixuna, no interior do Amazonas, foram presos na última terça-feira (30) em Cruzeiro do Sul. Hugo Monteiro de Oliveira, de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no dia 17 de maio, após uma partida de futebol.

A prisão foi realizada no bairro do Remanso. Os suspeitos foram abordados pela polícia e durante a revista, uma arma branca foi apreendida.

De acordo com a polícia, cinco tiros foram disparados contra o procurador. Dois tiros o atingiram, um no braço esquerdo e o outro no tórax. Ele foi socorrido, passou por cirurgia e o quadro de saúde é estável.

As autoridades iniciaram imediatamente as investigações para identificar os responsáveis pelo ataque. Agora as investigações serão voltadas para tentar determinar os motivos e circunstâncias do crime.