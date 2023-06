Adailton lidera esforços para garantir a segurança nas unidades de saúde do estado

Na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, realizada nesta quarta-feira (7), o deputado estadual Adailton Cruz expressou profunda preocupação com a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes nas unidades de saúde do estado.

O parlamentar destacou um incidente ocorrido na noite desta terça-feira (6) em Feijó, no qual criminosos vestidos de palhaços invadiram uma unidade de saúde com a intenção de assassinar um paciente. Contudo, foram prontamente surpreendidos pelos seguranças do local, resultando em uma troca de tiros.

O deputado Adailton Cruz ressaltou que é inaceitável que pais e mães, que estão dedicados a salvar vidas, sejam expostos a riscos tão graves como os que têm enfrentado ultimamente. Diante dessa realidade, o parlamentar enviou indicações à Aleac (Assembleia Legislativa do Estado do Acre) para a implementação de medidas de segurança armada nas unidades de saúde, visando a proteção dos trabalhadores, pacientes e acompanhantes. Além disso, o deputado está empenhado em desenvolver projetos de leis que abordem essa questão de forma abrangente e efetiva.

Adailton Cruz ressaltou que é fundamental identificar e responsabilizar os indivíduos envolvidos nesses atos de violência. A proteção dos profissionais de saúde e pacientes deve ser uma prioridade para o estado do Acre, e medidas enérgicas devem ser tomadas para garantir a segurança e a integridade de todos que buscam atendimento nas unidades de saúde.

A atuação do deputado Adailton Cruz em defesa da segurança nas unidades de saúde reflete seu compromisso em assegurar um ambiente seguro e propício para a prática dos profissionais de saúde e para o atendimento adequado dos cidadãos acreanos. A população e os profissionais de saúde aguardam, com expectativa, as ações efetivas para resolver essa grave problemática e garantir a segurança nas unidades de saúde do estado.