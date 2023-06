Adolescente é suspeita de incendiar carro com ex dentro e matá-lo

Um homem de 29 anos morreu queimado no próprio carro em Caconde, no interior de São Paulo, no último sábado (17/6). Uma adolescente de 17 anos, ex-namorada da vítima, é suspeita do crime, de acordo com a Polícia Civil.

Tiago Henrique de Souza Gonçalves conseguiu sair do carro em chamas, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Imagens feitas por moradores da região mostram o veículo, um Fusca da cor creme, andando sem controle pela rua até bater contra o portão de uma casa.

Segundo testemunhas, a jovem teria incendiado o veículo e segurado a porta para que o ex-namorado não saísse.

Thiago será enterrado nesta segunda (19). A adolescente foi apreendida e está internada na Fundação Casa. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.