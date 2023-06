Adolescente reage abordagem, aponta simulacro e é ferido com um tiro em Rio Branco

Um adolescente de 15 anos reagiu a uma abordagem, apontou um simulacro para o policial e foi ferido com um tiro na tarde desta sexta-feira (23), na rua Maria de Lurdes, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Outro adolescente de 16 anos foi apreendido.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, eles estavam em um patrulhamento de rotina, quando viram quatro adolescentes caminhando na rua Maria de Lourdes em fundada suspeita e com volumes na cintura. Ao parar a viatura para fazer abordagem, o quarteto começou a correr e um menor de 15 anos apontou um simulacro para os PMs, que acabaram disparando um tiro para conter o suspeito que apontava a arma e ameaçava a guarnição.

O adolescente de 15 anos foi ferido com um tiro no tórax que transfixou o corpo dele, e acabou caindo em via pública. Outro adolescente de 16 anos foi interceptado na fuga e foi apreendido. Dois adolescentes conseguiram acessar uma área de mata e fugiram com duas armas de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao adolescente de 15 anos, que depois de estabilizado foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado, em estado de saúde estável, porém, com quadro que pode se agravar.

Os militares pediram reforço e foram enviadas guarnições do Bope e também dos militares do 2° Batalhão, que realizaram um cerco policial e estão tentando apreender os outros dois que fugiram.

O adolescente de 16 anos apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com o simulacro, para serem tomadas as medidas cabíveis e ficar à disposição da justiça.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também foram ao local e um relatório será entregue na delegacia especializada.