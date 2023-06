Advogado de Rose Miriam posta confissão de Gugu a Silvio Santos; veja

Em meio ao processo de união estável de Gugu e Rose Miriam, o advogado da médica aproveitou para publicar um vídeo em que o comunicador conversa com Silvio Santos. Na época, a viúva estava grávida e o Dono do Baú aproveitou para falar sobre o assunto.

Nas imagens, Gugu chama Rose de “esposa” e brinca com Silvio. “Vai nascer em dezembro. Que coisa hein, Gugu? Eu já sei que quem vai ter o filho é sua esposa, claro, não é você”, disse o dono do SBT.

“É lógico”, retruca Gugu. Na sequência, os dois começam a falar sobre Rose Miriam. “O nome dela é Rose, né?”, questionou Silvio. “É Rose”, completou o então titular do Domingo Legal. “Quem diria que você iria se casar com a Rose, não sei o que ela viu em você”, continuou o Dono do Baú.

“Imagens valem mais do que mil palavras”, legendou Nelson Willians. Após a conversa dos dois apresentadores, o advogado ainda compartilhou uma sequência de vídeos de Gugu Liberato e Rose Miriam.