Aeronáutica abre 150 vagas de nível médio para o ITA; veja prazos

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica publicou o edital do seu novo concurso ITA 2023. As inscrições já estão abertas para o vestibular deste ano. A oferta é de 150 vagas.

Para se inscrever, é preciso ter o nível médio completo ou então comprovar a sua conclusão até o dia 31 de dezembro do ano vigente.

Veja a seguir neste conteúdo e acesse o edital na íntegra!

A oferta é dividida em 36 oportunidades para o quadro da ativa da Força Aérea, que são aqueles que desejam seguir na carreira militar. Desse total, 28 são destinadas à ampla concorrência e oito para candidatos autodeclarados negros.

As outras 114 vagas são para o quadro da reserva, ou seja, para aqueles que não desejam trabalhar na organização militar. Neste caso, são 91 oportunidades para a ampla concorrência e 23 para negros.

Podem participar candidatos de ambos os sexos, sendo necessário ser brasileiro nato e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no curso.

Segundo o edital, o Comaer dá aos alunos do ITA, em sua sede, bolsa de estudo que compreende ensino e alimentação. A residência no Campus do DCTA é facultativa.

Concurso ITA receberá inscrições até 16 de julho

As inscrições para participar do vestibular do ITA em 2023, para formação em 2024, já estão abertas. Os cadastros serão aceitos até o dia 16 de julho, pelo site do vestibular ITA.

Primeiramente, o candidato deve preencher o formulário com os principais dados solicitados. Todas as informações devem estar atualizadas, pois precisarão ser comprovadas posteriormente.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$195. Quem for aprovado no concurso vai poder cursar Engenharia no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sediada em São José dos Campos, São Paulo.

A graduação terá duração total de cinco anos e será dividida da seguinte forma:

-dois anos de curso fundamental comum a todos; e

-três anos de curso profissional em uma das habilitações.

Vestibular ITA é dividido em três fases

O processo de seleção para o vestibular do concurso ITA é composto por várias etapas, sendo elas divididas em três fases. A primeira está prevista para o dia 8 de outubro, sendo a aplicação das provas objetivas.

O exame ocorrerá de 13h às 18h, com a cobrança das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Português e Inglês.

Já a segunda etapa será a prova discursiva, em que serão cobradas questões de Matemática, Química e Física, além da elaboração de uma redação. As avaliações serão aplicadas nos dias 7 e 8 de novembro.

Já a terceira fase será a Inspeção de Saúde, ainda sem data definida. As provas ocorrerão nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia e Juiz de Fora.

Além de Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.