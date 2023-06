Agricultor que assassinou mulher a facadas é condenado a mais de 20 anos de prisão

O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Brasiléia, interior do Acre, condenou, em sessão na última segunda-feira (26), ao agricultor Juscelino Ramos de Lima, de 58 anos, a 22 anos e 6 meses de prisão. Ele foi acusado de matar a esposa, Renilde Sousa dos Santos, em abril de 2022. A mulher foi assassinada aos 50 anos de idade.

O crime foi registrado no Ramal Aurora, localizado no km 75, na BR 317, da Estrada do Pacífico, zona rural de Brasiléia. A causa do crime seria uma discussão seguida de luta corporal, na qual o acusado saiu ferido.

Depois de matar a esposa, Juscelino tentou suicídio, mas sobreviveu. Além da pena de prisão, Juscelino foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil aos familiares da vítima.