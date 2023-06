Em turnê comemorativa pelos 50 anos de carreira, Alcione se apresentou no último fim de semana, em São Paulo, e chamou atenção do público por um momento em particular.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a cantora de 75 anos sentada por conta das dores na coluna, chamando atenção da sua equipe na frente dos fãs. “Só quero saber cadê a minha água, p….!, disse ela, visivelmente chateada.