Alertas de desmatamento diminuem em quase 80% no Acre, diz Inpe

Os alertas de desmatamento no estado do Acre reduziram mais de 77% em maio deste ano. Os dados foram analisados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma) e são baseados em um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O estudo revela que em todo o mês de maio foram emitidos alertas em uma área de 6,45 Km², sendo que no mesmo período do ano passado foram 27,73 Km² alertas, ou seja, uma redução de 77,7%.

O levantamento aponta, ainda, que houve também uma redução de alertas nos cinco primeiros meses do ano. Em 2023, houve 2.030 hectares com alertas de desmatamento, no mesmo período de 2022 atingiu uma área de 4.443 hectares. Os números apontam uma diminuição de 54%.

Diminuição nos focos de queimadas

Com relação aos focos de queimadas, também houve uma queda em maio. Segundo análise do Cigma, entre 1 a 31 de maio deste ano o Acre teve apenas oito focos. No mesmo período, em 2022, houve 33, resultando em 75% a menos.

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) e demais parceiros, vem realizando ações para coibir os ilícitos ambientais junto aos órgãos de Comando e Controle, com fiscalização, prevenção e ações voltadas para a educação ambiental