Alesson é mais um a “abandonar” o São Francisco na Série D

O último que sair apaga a luz. O atacante Alesson pediu a rescisão de contrato com o São Francisco nesse domingo, 4, após a derrota para o Humaitá, no Florestão, e não joga pelos Católicos no Campeonato Brasileiro da Série D.

Contratado para ser o homem-gol no Brasileiro, Alesson ficou somente três partidas na equipe.

Elenco se reapresenta

O elenco do São Francisco se reapresenta ao técnico Everton Lima na tarde desta segunda, 5, no Carlos Simão e faz um trabalho de recuperação física visando o confronto contra o Trem, do Amapá. A partida será na quinta, 8, às 16 horas, no Florestão.