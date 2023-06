Alexandre Frota nega assédio de Wolf Maia: “Era pegação geral”

Por fim, o ex-ator explicou porque comentou e disse para o diretor ir curtir a vida. “Vai viver Wolf, curtir a vida, fizemos muitas coisas juntos, só comentei essa, acho uma passagem interessante mas não critiquei ou reclamei. As palavras verdadeiras não são agradáveis de ouvir às vezes, ainda que faladas anos mais tarde”, completou.

Entenda

Alexandre Frota revelou que foi assediado por Wolf Maia durante a gravação da novela Livre Para Voar, de 1984. O ator contou que o diretor o convidou para ir ao seu quarto e pediu para que ele tirasse a calça. Apesar do episódio, os dois se tornaram amigos e o deputado voltou a trabalhar com ele.

“Wolf (Maia) correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto dele e veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: ‘Porra, Wolf, tá louco?’. E peguei e saí do quarto”, declarou Frota, ao podcast Não é Nada Pessoal.

Maya deixou explícito em sua mensagem que foi amigo de Frota, mas, atualmente, não possui contato com o ex-deputado federal. “No passado, o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília”, escreveu Wolf.