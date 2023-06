Alien Bruce, ator que interpretou Jesus de Nazaré, morre aos 37 anos em Rondônia

O ator Alien Bruce Pontes da Silva, conhecido por interpretar Jesus Cristo no espetáculo “O Homem de Nazaré”, morreu neste sábado (17) aos 37 anos, em Porto Velho. Uma investigação sobre a causa da morte está sendo feita. Inicialmente a polícia trabalha com a suspeita de suicídio.

Alien Bruce, como foi popularmente chamado, era ator voluntário da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer) e já esteve em vários projetos culturais na capital.

Ele nasceu em 9 de janeiro de 1986 e, além da atuação artística, trabalhava como funcionário público da prefeitura de Porto Velho, onde exercia a função de fiscal tributário na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz).

Seu último trabalho nos palcos foi na peça “O Homem de Nazaré”, apresentado no Palácio das Artes em abril. A apresentação protagonizada por ele teve duração de três dias.

Após o espetáculo, o ator descreveu a emoção em interpretar o papel de Jesus: “Honrado e ainda extasiado por ter podido interpretar o maior Homem que já andou sobre a face da Terra.”

“Um dia antes da estreia fui à Catedral e, por acaso, estava acontecendo uma missa. Ouvi o padre lendo uma passagem da Bíblia que iríamos encenar no dia seguinte e me emocionei com a consciência de que essa história é fonte inesgotável de amor e é recontada infinitamente, em milhares de igrejas, o tempo todo; e em breve estaríamos no palco apresentando nossa versão para mil pessoas. Me resta agradecer”, disse na mensagem.